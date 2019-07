Braunschweig: Reifen zerstochen – Bäume mit Hakenkreuz beschmiert

Unbekannte haben zwei Autoreifen eines politisch aktiven Mannes, der sein Fahrzeug am Straßenrand geparkt hatte zerstochen. Am gleichen Wochenende wurden in einer Parkanlage Bäume und Bänke mit Hakenkreuzen besprüht, teilt die Polizei mit.

Am Freitagnachmittag hatte der 26-jährige Fahrzeugnutzer seinen Skoda Fabia am Fahrbahnrand in der Goslarschen Straße abgestellt. Am nächsten Morgen entdeckte eine Anwohnerin, dass sich auf dem Dach, auf der Windschutzscheibe und auf der Motorhaube des Fahrzeugs eine durchsichtige bis weiße, zähflüssige Substanz befand und informierte die Polizei.

Neben dem augenscheinlich ätzenden Stoff waren auch zwei Reifen des Fahrzeugs zerstochen worden, so dass die Luft entweichen konnte, teilt die Polizei mit. Der Nutzer des Fabias teilte der Polizei mit, er gehe davon aus, dass die Beschädigungen im Zusammenhang mit seiner nationalistischen Gesinnung in Verbindung stehen könnten.

Schmierereien am Inselwall

Am Sonntagmorgen teilte eine Passantin der Polizei mit, dass sie beim Spaziergang mit ihrem Hund mehrere Schmierereien in der Parkanlage am Inselwall gesehen habe. Die Polizei stellte vor Ort dort fest, dass bislang Unbekannte zwei Bäume und eine Parkbank mit Hakenkreuzen und den Zahlen 381 besprüht haben. Auch auf Gehwegplatten und auf einer Treppe waren die Symbole zu sehen.

Die Polizei leitete in beiden Fällen ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und im zweiten Fall zusätzlich ein Verfahren wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein. red