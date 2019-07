Braunschweig: Mitarbeiterin wirft volle Kaffeetasse auf Räuber

In der Nacht von Freitag auf Samstag um kurz nach Mitternacht betrat ein maskierter Mann eine Spielhalle in der Maschstraße in Braunschweig, teilt die Polizei am Montag mit. Er hielt der Mitarbeiterin an der Theke ein Messer vor und forderte sie auf, Geld herauszugeben.

Gemeinsam gelang es den anwesenden Gästen in der Spielothek sowie der Thekenkraft, den Mann in die Flucht zu schlagen. Während mindestens einer der drei Gäste den Mann aufforderte, die Spielhalle zu verlassen, ergriff die 42-jährige Mitarbeiterin eine volle Kaffeetasse und warf sie in Richtung des Mannes.

Daraufhin brach der Täter seinen Überfall ab und verließ die Örtlichkeit. Als er mit einem Fahrrad in Richtung Maschstraße und Gartenstraße flüchtete, wurde er von weiteren Zeugen beobachtet.

Der Täter wurde als etwa 1,70 m groß und schlank beschrieben, er hatte dunkle Hautfarbe bzw. südländisches Aussehen und war bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke, die ihm etwas zu groß war. Der Mann trug ein schwarzes Cap sowie ein schwarz-weißes Tuch um Mund und Nase.

Die Polizei ermittelt wegen einer versuchten schweren räuberischen Erpressung. red