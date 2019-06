Rutschen, paddeln, radeln: Braunschweiger Schulen küren Meister

Braunschweig. Die 37. Wasserrutsch-Meisterschaft findet am Montag, 1. Juli, im Freibad Bürgerpark statt.

Dann messen sich laut Mitteilung der städtischen Sport und Freizeit GmbH 46 Schulklassen der Jahrgangsstufen 5 und 6 bei einem Dreikampf in den Disziplinen Rutschen, Paddeln und Fahrradparcours.

Im vergangenen Jahr hatte in der Jahrgangsstufe 5 die Wilhelm-Bracke-Gesamtschule die Nase vorn, in der Jahrgangsstufe 6 räumte die IGS Querum ab. Beide Schulen sind auch in diesem Jahr wieder vertreten.

Die Wasserrutschmeisterschaft ist bei den Schulen längst zu einer Institution geworden. Mittlerweile findet sie zum 37. Mal im Freibad Bürgerpark statt, stets kurz vor den Sommerferien. Los ging es 1982 nach dem Bau der Rutsche, später kamen die Disziplinen Paddeln und Fahrradparcours hinzu. Dabei findet das Paddeln nicht im 50-Meter-Becken des Freibades statt, sondern auf dem Okerarm, der unmittelbar an das Freibadgelände angrenzt.

Da am Montag mehr als 600 Schüler und mehrere hundert Eltern, Lehrer und Zuschauer erwartet werden, kann es am Veranstaltungstag zwischen 8 und 13 Uhr zu Einschränkungen im Badebetrieb kommen.