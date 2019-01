Pflegearbeiten: Sperrungen auf Autobahnen um Braunschweig

Wegen sogenannten Bankettschälarbeiten müssen Autofahrer rund um Braunschweig und bei Wolfsburg von Montag, 14. Januar, bis Freitag, 1. Februar, mit Behinderungen rechnen. Hierauf wies die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Donnerstag in Wolfenbüttel hin. Bankettschälarbeiten sind Pflegearbeiten im Straßenseitenraum, mit denen unter anderem ein ordnungsgemäßer Niederschlagsabfluss sichergestellt werden soll.

Stundenweise Sperrungen in Anschlussstellen

Wie die Behörde weiter mitteilte, finden die Arbeiten auf der A 39 zwischen der Anschlussstelle Weyhausen und dem Kreuz Braunschweig-Süd statt. Es kommt hierdurch in den verkehrsarmen Zeiten zu stundenweisen Sperrungen in den Anschlussstellen Sandkamp, Fallersleben, Wolfsburg-Mörse, Scheppau und Braunschweig-Südstadt. Auf der A 392 erfolgen im Bereich des Kreuzes Ölper im gleichen Zeitraum Bankettschälarbeiten in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Ausfahrten Watenbüttel und Hamburger Straße. Es kann hier während der verkehrsarmen Zeiten zu Sperrungen des Standstreifens sowie des rechten oder linken Fahrstreifens kommen.

Auch auf der A 391 wird gearbeitet

Außerdem finden die Bankettarbeiten ebenfalls zu den verkehrsarmen Zeiten in beiden Fahrtrichtungen auf der A 391 zwischen Braunschweig-Lehndorf und -Gartenstadt sowie zwischen dem Kreuz Braunschweig-Nord und dem B-4-Anschluss statt. Auch hier kommt es zeitweise zu Sperrungen des Standstreifens sowie des rechten Fahrstreifens. Zu den weiteren Arbeiten will die Landesbehörde zu gegebener Zeit noch informieren. Witterungsbedingte Verzögerungen sind grundsätzlich möglich.