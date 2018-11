Echobrücke soll Teil des Lichtparcours 2020 werden

Was wird aus der Echo-Brücke? Das Braunschweiger Forum dringt darauf, die Brücke am Kennelbad ins rechte Licht zu rücken. Vorzugsweise als Teil des Lichtparcours im Jahr 2020. Im Rathaus wurden nun 1100 Unterschriften an Oberbürgermeister Ulrich Markurth und Kulturdezernentin Anja Hesse übergeben. Das Forum, der Verein für bürgernahe Stadtplanung, hatte maßgeblichen Antrag daran, dass aus der Idee eines Ringgleises tatsächlich ein Fuß-...