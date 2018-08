Angeklagter taucht drei Stunden nach Prozessbeginn im Gericht auf

Wegen Fahrten in gestohlenen Feuerwehrautos muss sich ein 20-Jähriger vor dem Gericht verantworten. Er kam jedoch drei Stunden zu spät zum Prozess. (Symbolfoto) Foto: David Young/dpa

Ein wegen illegaler Fahrten in gestohlenen Feuerwehrautos Angeklagter ist mit drei Stunden Verspätung zu seinem Prozess erschienen. "Der Beschuldigte tauchte mittags um 12 Uhr auf", sagte eine Gerichtssprecherin am Freitag auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. Am Montagmorgen hatten alle anderen Prozessbeteiligten, Fotografen und Reporter vergeblich auf den 20-Jährigen gewartet.

Ihm wird vorgeworfen, im März dieses Jahres einen Mannschaftstransportwagen aus einer Feuerwehrwache in Goslar gestohlen zu haben und ohne Führerschein nach Braunschweig gefahren zu sein. Dort fiel der polizeibekannte Mann im Rotlichtviertel auf und wurde kontrolliert. Mit ähnlichen Vergehen hält der junge Braunschweiger die Justiz schon länger auf Trab. "Wenn irgendwo ein Feuerwehrauto fehlt, können wir mittlerweile gezielt nach diesem jungen Mann suchen", sagte kürzlich Polizeisprecher über den Wiederholungstäter.

Die aktuelle Fahndung war noch gar nicht richtig angelaufen, als der Mann doch noch erschien. Eine wirklich plausible Erklärung für seine Verspätung hatte er laut Gerichtssprecherin nicht. Immerhin traf er noch auf die Richterin, die den Haftbefehl außer Vollzug setzte und ihm aufbrummte, sich wöchentlich zu melden. Ob wegen der geplatzten Verhandlung Kosten auf den jungen Mann zukommen, ist noch unklar. Ein neuer Termin wird gesucht. dpa