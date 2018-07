Einsatz in Brandenburg beendet: Braunschweiger Feuerwehr zurück

Braunschweig Nach 52 Stunden im Einsatz in Brandenburg kehren die Braunschweiger Brandbekämpfer am frühen Sonntagabend in die Löwenstadt zurück.

Um den Brandenburger Kollegen bei Löscharbeiten bei einem Waldbrand zu helfen, sind Feuerwehrleute aus Braunschweig am Wochenende nach Brandenburg gefahren. Am frühen Sonntagabend kamen die Braunschweiger Brandbekämpfer nach 52 Stunden im Einsatz wieder in der Löwenstadt an. Das teilt die Feuerwehr in einem Bericht mit.

Am Freitagvormittag hatte die Leitstelle der Feuerwehr Braunschweig ein Hilferuf der Feuerwehr aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark erreicht: Aufgrund eines Waldbrandes mit rund 90 Hektar Ausdehnung hatte das Land Brandenburg über das Innenministerium des Landes Niedersachsen eine sogenannte Wasserförderkomponente der Feuerwehr Braunschweig zur Unterstützung angefordert.

Braunschweiger und Magdeburger Wehr verfügen über ein sogenanntes „Hytrans-Fire-System“ (HFS), ein Hochleistungs-Löschwasserfördersystem (wir berichteten). Damit konnten insgesamt 4,5 Millionen Liter Wasser gefördert und die Tanklöschfahrzeuge und der Löschpanzer befüllt werden. Der Löschpanzer wurde laut Feuerwehr vierzig Mal mit 11 000 Litern Wasser befüllt.

Am Sonntag konnten die Einsatzkräfte aus Magdeburg und Braunschweig dann die Wasserförderung einstellen. Die im Einsatz befindlichen Löschpanzer konnten ebenfalls in den Morgenstunden den Einsatz beenden, da keine Glutnester mehr aufflammten und nur noch kleinere Nachlöscharbeiten anstehen. Mit großem Dank wurden die Einsatzkräfte aus dem Abschnitt entlassen und konnten den Heimweg antreten.

„Die letzten Tage haben die Feuerwehr Braunschweig intensiv gefordert. Unsere Wasserförderspezialisten haben bei dem Waldbrand in Brandenburg hervorragende Arbeit geleistet. Über 50 Stunden war die Einheit im nicht immer ungefährlichen Einsatz. Ich freue mich, dass alle Einsatzkräfte wohlbehalten und unverletzt zurück in Braunschweig angekommen sind", sagte Torge Malchau, der Leiter der Feuerwehr Braunschweig, nach dem einsatzreichen Wochenende.