Mehrere Gartenlauben in der Weststadt stehen in Flammen

Am späten Mittwochabend haben mehrere Gartenlauben im Gartenverein Ganderhals in der Weststadt gebrannt. Als die Feuerwehr mit mehreren Löschzügen eintraf, brannten zwei Gartenlauben lichterloh und eine weitere Gartenlaube wurde in Mitleidenschaft gezogen. Durch Propangasflaschen, die in den Gartenlauben gelagert wurden, kam es zusätzlich zu mehreren Explosionen.

Besondere Herausforderung für die Einsatzkräfte stellten laut Feuerwehr zwei Bienenstöcke dar, die im Garten aufgestellt waren. Durch die Wärme wurden die Bienenstöcke in Mitleidenschaft gezogen und die Bienen aufgescheucht. Zwei Einsatzkräfte wurden gestochen.

Während dieser Einsatz noch lief, wurden der Integrierten Regionalleitstelle um 0:31 Uhr zwei weitere brennende Gartenlauben gemeldet. In einer davon sollten sich noch Kinder aufgehalten haben. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich zum Glück heraus, dass die Kinder in Sicherheit seien. Eine Gartenlaube stand zu diesem Zeitpunkt im Vollbrand. Der Besitzer der Gartenlaube wurde anschließend durch den Notfallseelsorger betreut.

Bei der zweiten Laube brannte ein Holzstapel, der hinter der Laube aufgetürmt war. In dieser Laube befand sich zum Zeitpunkt des Brandes eine Mutter mit ihren drei Kindern. Sie alarmierte auch die Feuerwehr. Ihr gelang es durch beherztes Eingreifen mit ihrem Gartenschlauch das Feuer weitgehend zu löschen und ihre Gartenlaube zu retten. Die Feuerwehr musste lediglich Nachlöscharbeiten durchführen.