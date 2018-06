Zukunftszelt ab Mittwoch wieder vorm Rathaus

Vor drei Jahren begann die große Beteiligungsaktion „Denk Deine Stadt“. Die Braunschweiger konnten sagen, was in der Stadt bewahrt werden soll – und was sich verändern soll. Es ging um einen Blick ins Jahr 2030. Wie wollen wir dann hier miteinander leben?

Nach vielen Workshops, Expertenrunden, Diskussionen und Präsentationen liegt nun der Entwurf für ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept vor. Dieses Konzept soll künftig die Grundlage für die Stadtentwicklung der nächsten Jahre sein – basierend auf rund 5000 Ideen von Bürgern, auf unzähligen Vorschlägen von Vereinen, Initiativen, Verbänden, Institutionen, Fachleuten, Politikern und Verwaltungsmitarbeitern.

Oberbürgermeister Ulrich Markurth hat den Entwurf am Freitag vorgestellt. Er enthält insgesamt 26 Rahmenprojekte, bei denen es zum Beispiel um die künftige Entwicklung des Quartiers am Europaplatz geht, um Schritte zu mehr Sicherheit und zur Smart City, um Car-Sharing, Parks und Spielplätze.

In der kommenden Woche wird der Entwurf des Stadtentwicklungskonzepts öffentlich präsentiert. Von Mittwoch, 20. Juni, bis Freitag, 22. Juni, steht vorm Rathaus das „Zukunftszelt“. Jeweils von 13 bis 18 Uhr kann man sich dort informieren. Fachleute und Vertreter der Verwaltung erläutern alle Details. In den nächsten Wochen und Monaten wird das Konzept in den Stadtbezirksräten und in den Fachausschüssen des Rates diskutiert. Der Rat soll es im November beschließen.