Flugversuche mit Hubschraubern

Braunschweig Die Einrichtung Flugexperimente und das Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) werden zusammen mit der NASA vom 18. bis 22. Juni tagsüber Flugversuche am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg ausführen. Dabei kann es zu Lärmentwicklungen kommen, heißt es in einer Mitteilung. Es handelt sich um die neueste Messung in der DLR-NASA-Kooperation zur Entwicklung innovativer Flugmesstechniken. Beide in Braunschweig stationierten DLR-Forschungshubschrauber werden an den Versuchen teilnehmen: die Bo 105 und die EC 135.

