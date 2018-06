Rainer Maul ist Völkenrodes neuer König

Ein kleiner Verein muss groß im Organisieren sein. Dies war am Samstagabend in Völkenrode zu erleben. Die Proklamation der Schützenkönige war punktgenau zu Ende, als der Musikzug der Ortsfeuerwehr Wenden vorm Schützenheim am Ellernbruch eintraf. Denn die Musikerinnen und Musiker führten...