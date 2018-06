Wissenschaftsnacht und Musikfestival auf zwei Bühnen

Braunschweig Am Samstag findet die Braunschweiger TU-Night statt. Es gibt Science-Talks, Versuche am Wellenkanal, Laborführungen, interaktive Experimente und mehr.

Unter dem Motto „Vision & Wandel“ lädt die Technische Universität Braunschweig am Samstag, 16. Juni, von 18 bis 1 Uhr, zur TU-Night ein. Zum sechsten Mal findet auf dem Zentralcampus das Wissenschaftsevent mit einem Musikfestival statt.

Auf der TU-Night erhalten Wissenschafts- und Musikinteressierte, Familien, Studenten und Schüler Einblicke in aktuelle Forschungsthemen. Die Uni verspricht ein Wissenschaftsprogramm mit Science-Talks, Versuchen am Wellenkanal, Laborführungen, Fahrspaß der Zukunft, interaktiven Experimenten und vielem mehr.

In der Oker-Lounge können sich die Gäste an Diskussionen und Forschungsgesprächen rund um das Motto „Vision & Wandel“ beteiligen. Zwei der Highlights: Der Science Talk „Arzneimitteltherapie – Individualisierung – Visionen“ gibt Einblicke, wie individuelle Unterschiede von Menschen bei der Entwicklung von Arzneimitteln berücksichtigt werden können. Später am Abend erhalten die Gäste in einem Forschungsgespräch einen Überblick über die Raumfahrtmission „BepiColombo“ und darüber, was Forscher der TU zu der Mission beitragen.

Neben der Oker-Lounge gibt es auf der TU-Night sechs weitere Themenorte, die sich mit den Aspekten Bildung & Medien, Campus & Visionen, Leben & Fortschritt, Mensch & Umwelt, Digitalisierung & Transformation und Mobilität & Nachhaltigkeit beschäftigen. Im Audimax erfahren Wissenschaftsinteressierte in einem Vortrag mehr über die Chancen und Risiken autonomer und automatisierter Fahrzeuge. Eine raumgreifende, begehbare Installation aus Türen des Stufenhochhauses Wolfsburg Detmerode erwartet die Gäste im Architektur-Pavillon.

Im Studieninfo-Zelt erhalten Studieninteressierte von 18 bis 21 Uhr Informationen zum Studienangebot. Auch für Familien und Kinder gibt es spannende Angebote, wie eine Kinder-Uni-Vorlesung und die Campus-Rallye von 18 bis 21 Uhr.

Außerdem präsentiert die TU ein Musikfestival. Auf der großen Bühne auf dem Universitätsplatz finden ab 21 Uhr Konzerte mit aktueller Musik von Indie-Pop über Noise-Rock bis Bass Music statt. Es spielen die Indie-Akustik-Band „You Silence I Bird“ und das Stuttgarter Trio „Die Nerven“. Zum Abschluss lädt die Ghetto Bass Band „Symbiz“ das Publikum mit ihrer Musik zum Tanzen ein. Auch auf der Bühne am Okerufer sorgen fünf Bands aus der Region von 18 bis 24 Uhr für Festivalstimmung. Ab 22 Uhr legen Professoren ihre Lieblingshits im Studieninfo-Zelt auf.

Das Programm mit über 200 Programmpunkten ist hier abrufbar. Aktuelle Informationen zum Stand der Vorbereitungen gibt es auf Facebook (www.facebook.com/tubraunschweig) und auf Instagram (https://www.instagram.com/tu.braunschweig/).