51 Kinder erfolgreich bei Brandfloh-Prüfung

Zum vierten Mal wurde in Braunschweig das Leistungsabzeichen „Brandfloh“ vergeben. Es ist ein Zwischenzeugnis für Mädchen und Jungen, die einer Kinderfeuerwehr angehören. 51 Kinder aus zehn Kinderfeuerwehren nahmen am Sonntag auf dem alten Sportplatz an der Frankenstraße in Lamme an der Prüfung...