Wohnen im Bebelhof und in Viewegs Garten

Braunschweig In seinem Multi mediavortrag „Wohnen im Bebelhof und Flanieren in Viewegs Garten“, der auf Einladung des Heimatvereins Hondelage am Donnerstag, 14. Juni, ab 19.30 Uhr in Otto’ Gaststätte, Hegerdorfstraße 28, stattfindet, präsentiert Heimatpfleger Karl-Heinz Löffelsend den Stadtbezirk mit...