Stadtbibliothek bietet Ferien-Programm

Braunschweig Die Stadtbibliothek bietet in den Sommerferien ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm für Kinder und Jugendliche im Rahmen von FiBS (Ferien in Braunschweig) an. Das Programm startet am Freitag, 29. Juni, mit einem Konsolenspielenachmittag von 14 bis 17 Uhr. Kinder ab acht Jahren und...