Podiumsdiskussion zum Thema Darmkrebs

Braunschweig Das zertifizierte Darmkrebszentrum am Herzogin-Elisabeth-Hospital lädt ein zur Podiumsdiskussion mit dem Titel „Wenn mein Leben nicht ins Format passt“. Die Veranstaltung findet statt am Mittwoch, 13. Juni, von 16.30 bis 18 Uhr in der Cafeteria des HEH, Leipziger Straße 24. Gesprächsteilnehmer sind...