Parkhaus für Posaunentag geöffnet

Braunschweig Das Parkhaus Magni bei Galeria Kaufhof (Bohlweg 72), öffnet für den Landesposaunentag am Sonntag, 10. Juni, von 11 bis 19 Uhr zu den normalen Tarifen. Damit haben die Veranstalter für sich und ihre Gäste ein Parkhaus, das nahe am Löwenwall liegt. Ab 18.30 Uhr ist Einlass in der Paulikirche.