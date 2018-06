Freibäder öffnen am Samstag länger

Braunschweig Weil es so ungewöhnlich warm ist, darf in Braunschweig länger gebadet werden – zumindest an diesem Samstag.

„Die Temperaturen lagen deutlich über den Durchschnitt“, wie in einer Mitteilung der Mai und die ersten Junitage kommentiert werden. Das spüre auch die Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH, Betreiberin der Freibäder Bürgerpark, Raffteich und Waggum. Für dieses Wochenende sei bestes Freibadwetter angekündigt. Zumindest am Samstag, 9. Juni, liegen prognostizierte Temperatur und Sonnenscheindauer über den Werten, die in der Bäderampel eine verlängerte Öffnungszeit der Freibäder auslösen. Das heißt: In den Freibädern Bürgerpark, Raffteich und Waggum kann am Samstag bis 21 Uhr geschwommen, gesonnt, gerutscht und gesprungen werden.

Für Sonntag sei zwar ebenfalls warmes aber unbeständigeres Wetter angekündigt. So werden zwar alle Freibäder geöffnet sein, allerdings zu den regulären Öffnungszeiten. Diese sind zu finden auf www.stadtbad-bs.de.

Die Sommersaison war für das Stadtbad bisher ein voller Erfolg. „In den ersten Maiwochen war merklich, dass viele Braunschweiger das gute Wetter offensichtlich noch genutzt haben, um ihre Gärten auf Vordermann zu bringen oder Ausflüge zu machen“, vermutet Fabian Neubert, Pressesprecher der Stadtbad GmbH. Seitdem füllten sich die Freibäder aber stetig. „Weit über 20 000 Gäste nutzen die Freibäder im Mai.