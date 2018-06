Stadt will deutlich mehr Auszubildende einstellen

Die Stadtverwaltung habe bei der Planung der Ausbildungsstellen für das kommende Jahr bereits das Jahr 2020 im Blick, wie es in einer Mitteilung heißt. Dann nämlich werde es wegen der Wiedereinführung des 13. Schuljahres an den niedersächsischen Gymnasien keinen Abiturjahrgang geben, und deutlich weniger Menschen würden ein Studium beginnen. Gleichzeitig zeichne sich bei der Stadt angesichts des demografischen Wandels ein gleichbleibend hoher Bedarf an Nachwuchskräften für die nächsten Jahre ab.

Vor allem für die dualen Studiengänge bei der Stadt würden daher im Vorgriff auf den im Folgejahr zu erwartenden Bewerbermangel die Ausbildungskapazitäten für 2019 deutlich erhöht.

Allein für die Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung Allgemeine Dienste (bisheriger gehobener Verwaltungsdienst) sollen 2019 bis zu 40 neue Beamtennachwuchskräfte und damit 10 mehr als bisher eingestellt werden, teilt die Stadt weiter mit. Darüber hinaus werde das Angebot an dualen Studiengängen in den technischen Berufen ausgebaut. Hier sollen statt bisher zwei nunmehr bis zu fünf Studenten in den Studiengängen Informatik, Verwaltungsinformatik, Elektrotechnik und erstmals in der Fachrichtung Versorgungstechnik ein Studium beginnen. Außerdem biete die Stadt wie im Vorjahr 20 Ausbildungsplätze für Beamtennachwuchskräfte der Laufbahngruppe 1 der Fachrichtung Allgemeine Dienste (bisher mittlerer Verwaltungsdienst) an.

Alle Beamtennachwuchskräfte und die dualen Studierenden erhalten die Zusage, dass sie bei Bestehen der Abschlussprüfung unabhängig von ihrer Abschlussnote unbefristet übernommen werden. Zusätzlich werden im kommenden Jahr 23 Ausbildungsplätze für folgende Berufe bereitgestellt:

Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Elektroniker/in Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik, Fachangestellte/r für Medien- und Informationstechnik – Fachrichtungen Archiv und Bibliothek, Hauswirtschafter/in Kauffrau/-mann für Büromanagement, Veranstaltungskauffrau/-mann und Vermessungstechniker/in.

Für acht weitere Azubis werden Plätze angeboten, bei denen sie zunächst eine Ausbildung absolvieren und anschließend zu Beamten für den feuerwehrtechnischen Dienst ausgebildet werden. Dies ist für folgende Berufsbilder möglich: IT-Systemelektroniker/in, Mechatroniker/in, Notfallsanitäter/in und Tischler/in.

Zum Einstellungstermin im Sommer 2019 sind Bewerbungen vom 1. Juli bis 31. Oktober 2018 online unter www.braunschweig.de/ausbildung möglich.

Kurzentschlossene können sich bis zum 16. Juni 2018 auch noch für den Sommer 2018 als Beamtennachwuchskraft für die Laufbahngruppe 2 (duales Studium Bachelor of Arts Allgemeine Verwaltung) oder für eine Ausbildung zur/zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste bewerben.