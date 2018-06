Autobesitzer vertreibt Diebe

Braunschweig Gerade noch rechtzeitig kam am Dienstag der Besitzer eines Kleintransporters nach Hause, um zwei Männer davon abzuhalten, sein Handwerkszeug aus dem Wagen zu stehlen. Der 29-Jährige hatte sein Fahrzeug laut Mitteilung der Polizei auf dem Parkstreifen am Sackring abgestellt, als er gegen 22.25 Uhr sah, wie zwei Männer an einer geöffneten Tür des Wagens standen. Als der 29-Jährige nach ihnen rief, flüchteten sie in Richtung Münchenstraße. Beide werden als 1,80 bis 1,90 Meter groß, schlank, kurze Haare, osteuropäisch sprechend beschrieben. Hinweise unter Telefon (0531) 4 76 25 16.

