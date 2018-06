Dreiste Diebin überrumpelt 82-Jährige

Die Polizei sucht Zeugen zu einem dreisten Diebstahl an der Celler Heerstraße in Braunschweig. Foto: Florian Kleinschmidt/BestPixels.de

Direkt vom Hals hat eine noch unbekannte Frau einer Rentnerin am Montagmittag in Watenbüttel eine Goldkette im Wert von 1500 Euro gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, schob die 82-Jährige kurz nach 12 Uhr ihr mit Einkäufen beladenes Fahrrad auf der Celler Heerstraße, als in Höhe der Bäckerei Ziebart von gegenüber eine Frau auf sie zukam mit den Worten „wir kennen uns doch“. Die Fremde umarmte die Seniorin fest und gab ihr einen Kuss. Eine Gegenwehr war der Rentnerin nicht möglich, denn sie musste ihr Fahrrad festhalten. Erst als sie um Hilfe rief, ließ die Frau von ihr ab und verschwand.

Möglicherweise sei die Täterin mit einem kleinen Auto davongefahren, das dort auf dem Parkstreifen gestanden hatte. Erst später stellte die von der Situation überraschte Seniorin fest, dass ihre Kette weg war und erstattete Anzeige. Die Polizei hofft auf Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise unter (05 31) 4 76 25 16.