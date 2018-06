Polizei fahndet mit Phantombild nach Einbrecher

Am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, im vergangenen Jahr wurde eine 32-jährige Frau Zeugin eines versuchten Einbruches in der Kapellenstraße, so die Mitteilung der Polizei. Sie konnte dem 20 bis 25 Jahre alten Täter kurz direkt ins Gesicht schauen, ehe dieser flüchten konnte.

Mit Hilfe eines Polizeizeichners wurde ein Phantombild des Unbekannten erstellt. Das Amtsgericht Braunschweig gab dieses Bild nun zur Veröffentlichung frei. Der Täter wurde als schmal und sportlich beschrieben. Er trug eine dunkle Daunen-Kapuzenjacke und eine hellere Jeans. Der Mann hatte etwas vollere Lippen, ansonsten waren keine weiteren Auffälligkeiten bekannt.

Wer Hinweise zur Identität des abgebildeten Beschuldigten geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (05 31) 476-2516 in Verbindung zu setzen.