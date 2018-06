Schwarzer Tiguan wird gestohlen

Der Diebstahl eines schwarzen VW Tiguan, Erstzulassung 2013, wurde erst am frühen Freitagabend entdeckt. Der Diebstahl dürfte laut Polizei vermutlich bereits in der Nacht zum Dienstag, 29. Mai, verübt worden sein, als auf einem Parkplatz in der Herzogin-Elisabeth- Straße zwischen Ebertallee und Matthäuskirche ein weiterer Tiguan gestohlen worden war. Der Wert des Wagens beträgt rund 15 000 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel: (05 31) 476-2516.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder