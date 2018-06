Dampfmaschinen auf Gut Steinhof

Braunschweig Im Landtechnik-Museum Braunschweig heißt es am Sonntag, 3. Juni, wieder „Dampf – Modelle – Schlepper“. Auf der Hofanlage an der Celler Heerstraße in Watenbüttel werden von 10 bis 17 Uhr Dampfmodelle, Modellschlepper in unterschiedlichen Maßstäben sowie deren Vorbilder, also große Trecker aus der...