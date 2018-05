E-Bike-Fahrer wird von Bus erfasst und verletzt

Bei einem Unfall mit einem Linienbus ist am Morgen in Höhe Raffturm ein 37 Jahre alter E-Bike-Fahrer schwer verletzt worden. In dem Bus wurde eine 17-Jährige leicht verletzt. Foto: Archiv / Kleinschmidt

Ein Linienbus wollte am Donnerstagmorgen in Höhe Raffturm von der B 1 nach rechts zum Raffteichbad abbiegen. Der Fahrer (60) bemerkte eine Gruppe Radfahrer und hielt zunächst an. Die Gruppe bog jedoch ebenfalls Richtung Raffteich ab. In dem Glauben, dass die gesamte Gruppe abgebogen war, fuhr der Busfahrer an und übersah aber einen E-Bike-Fahrer (37), der geradeaus fahren wollte. Der Radler konnte den Zusammenstoß ebenfalls nicht mehr verhindern. Bei dem Sturz verletzte sich der Mann schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Eine 17-jährige Jugendliche im Bus stieß bei dem abrupten Bremsen mit dem Kopf gegen eine Stange und verletzte sich leicht.

Der Gesamtschaden des Unfalles beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 1000,- Euro.