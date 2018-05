Nachtgleisbauarbeiten in Melverode und Stöckheim

Braunschweig Im Zuge von Gleisbauarbeiten zur Spurweitenregulierung in Melverode und Stöckheim wird die Straßenbahnlinie 1 in der Nacht von Mittwoch, 30., auf Donnerstag, 31. Mai, ab ca. 22.40 Uhr zwischen den Haltestellen Erfurtplatz bzw. Sachsendamm und Salzdahlumer Weg durch Busse ersetzt. Die Ersatzhaltestellen befinden sich auf Höhe der Straßenbahnhaltestellen am Fahrbahnrand. Die Haltestelle Trakehnenstraße kann von den Bussen nicht angefahren werden. Den Fahrgästen wird empfohlen, an den parallel gelegenen Bus- und Straßenbahnhaltestellen „Erfurtplatz“ umzusteigen.

