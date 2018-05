Handy hilft, Autodieb zu stellen

Dank der Ortungsfunktion seines Handys konnte ein Mann sein über 40 000 Euro teures Auto finden, das kurz zuvor von seinem Grundstück in Timmerlah gestohlen worden war. Der Autobesitzer hatte den Diebstahl laut Polizei am Sonntag um 5 Uhr bemerkt. Über sein Handy stellte der Mann fest, dass der Wagen am Timmerlah Busch stehen müsste. Funkstreifen der Polizei entdeckten das Fahrzeug dort tatsächlich. Plötzlich sprang ein Mann heraus und flüchtete in den Wald. Nach kurzer Verfolgung ließ sich der 45-Jährige widerstandslos festnehmen. An dem Wagen waren mittlerweile schon andere Kennzeichen angebracht worden. Das Fachkommissariat für Kraftfahrzeugdiebstähle hat die Ermittlungen übernommen.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder