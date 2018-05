Nach Unfall auf der A2: LKW-Fahrer ist gestorben

Bei einem Unfall auf der A2 gegen 8 Uhr morgens ist ein LKW-Fahrer verstorben, wie die Polizei mitteilt. Eine Person wurde schwer verletzt, drei Beteiligte erlitten leichtere Verletzungen. Die A2 ist in Richtung Hannover voll gesperrt. Der Unfall ereignete sich zwischen Braunschweig-Flughafen und Kreuz Braunschweig-Nord. Zwei Autos und vier LKW sind von dem Unfall betroffen. An einem Stauende im Baustellenbereich hatte ein LKW-Fahrer die Situation zu spät erkannt und fuhr auf einen PKW, so die Polizei. Daraufhin kollidierten im rechten und mittleren Fahrstreifen mehrere Fahrzeuge.

Die Polizei empfiehlt, die A2 weiträumig ab Königslutter über die A39 zu umfahren. Die A2 wird noch für mehrere Stunden gesperrt bleiben, so die Polizei.

Am Tag des Unfalls: Verkehrsminister Bernd Althusmann stellt Konzept zur Verkehrssicherheit vor

Ausgerechnet am selben Tag des Unfalls informiert Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) über neue Baukonzepte für die vielbefahrene A2. Niedersachsen will mit einer besseren Baustellenplanung die Sicherheit auf der staugeplagten Autobahn erhöhen, nachdem der Landtag Anfang des Jahres Maßnahmen zu einer besseren Koordination der Arbeiten angemahnt hatte. Immer wieder sind Baustellen Ursache von Staus auf der A2, in denen sich viele schwere Karambolagen ereignen. In rund die Hälfte aller Unfälle sind Lastwagen verwickelt. dpa/red

Dieser Artikel wurde aktualisiert.