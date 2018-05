Vortrag zur Geschichte der „SPD nach 1945“

Braunschweig Dr. Kristina Meyer, Friedrich-Schiller-Universität Jena, ist am Donnerstag, 24. Mai, 19 Uhr, zu Gast in der Gedenkstätte KZ-Außenlager Braunschweig, Schillstraße. Sie spricht dann über die „SPD nach 1945: Der verdrängte Widerstand“. Der vergangenheitspolitische Weg der SPD in der alten...