Heute Blitzermarathon in Braunschweig

Braunschweig Autofahrer aufgepasst: Polizei und städtisches Ordnungsamt veranstalten am heutigen Mittwoch einen Blitzermarathon in Braunschweig. „Wir sind an unterschiedlichen Stellen präsent sein“, sagte Polizeisprecher Stefan Weinmeister. Geblitzt werde bis zum frühen Abend.