Braunschweig Kratz- und Schürfwunden sowie eine blutende Kopfverletzung erlitt eine 64-Jährige am Montagabend, nachdem sie von drei nicht angeleinten Hunden Am alten Bahnhof in Braunschweig angegriffen worden war. Die Frau kam laut Meldung der Polizei ins Krankenhaus.

