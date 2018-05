Diskutieren Sie mit über das Industrie- und Gewerbegebiet

Ob zwischen Salzgitter und Braunschweig ein großes Industrie- und Gewerbegebiet gebaut wird, steht längst noch nicht fest. Die Politik muss in den nächsten Wochen erst einmal darüber abstimmen, ob die Verwaltungen den nächsten Schritt gehen sollen. Denn drei Bedingungen müssten erfüllt sein, damit das Vorhaben überhaupt umsetzbar wäre und bevor eine definitive Entscheidung fallen könne, hatten die beiden Oberbürgermeister Ulrich Markurth und Frank Klingebiel vor wenigen Tagen angekündigt.

Erstens: Das Land muss sich finanziell stark beteiligen. Zweitens: Das Vorranggebiet für Kiesabbau im Süden des Gebietes muss verlegt werden. Drittens: In den angrenzenden Orten muss der LKW-Durchgangsverkehr untersagt oder zumindest stark vermindert werden, und auf der A 39 ist eine neue Anschlussstelle erforderlich.

Auch wenn also noch vieles offen ist, bewegt das Thema schon jetzt vor allem die Anwohner im Umfeld des geplanten Gebietes, also in Geitelde, Stiddien und Timmerlah sowie besonders in Thiede und den Dörfern am Stichkanal. Sie haben viele Fragen und Sorgen, sind aufgebracht und verunsichert.

Mit einigen dieser Aspekte wird sich unsere Zeitung in der kommenden Woche bei einem Leserforum befassen. Es geht um Fakten, sachliche Argumente und Einordnung. Und es geht darum, Ängsten nachzugehen – ein Beispiel: Etliche Anwohner befürchten, die Sicherheit rund um das Industrie- und Gewerbegebiet könnte nicht gewährleistet werden, etwa wenn nachts viele LKW dort parken. Es könnten „rechtsfreie Räume wie in der Hansestraße“ entstehen, schreibt eine Leserin.

Rechtsfreie Räume? Eine Nachfrage bei der Braunschweiger Polizei führt zu zwei Antworten: Zum einen gebe es im Bereich des Industrie- und Gewerbegebietes an der Hansestraße im Norden der Stadt keine Häufung von Straftaten, betont Pressesprecher Stefan Weinmeister. Zum anderen sei die Polizei dort regelmäßig unterwegs. „Wir haben dort zum Beispiel Verkehrsstraftaten und Diebstahlsdelikte, wie sie anderswo genauso vorkommen“, erläutert er. „Wir wissen, dass in dem Bereich gerne mal Diebesgut gehehlt wird – dem gehen wir konsequent nach. Außerdem machen wir verstärkt Geschwindigkeitskontrollen.“

Auch Bezirksbürgermeister Carsten Degering-Hilscher sieht keinen rechtsfreien Raum, verärgert ist er aber trotzdem: Es gebe extreme Probleme mit Müll und Fäkalien von LKW-Fahrern, die während ihrer Ruhezeiten an den Straßenrändern parken. Zudem sei Veltenhof durch den permanent gestiegenen Verkehr der umliegenden Industrie- und Gewerbebetriebe schon lange überlastet. Ein Aspekt, der bei dem möglichen neuen Industrie- und Gewerbegebiet von vornherein berücksichtigt werden soll, versprechen die beiden Oberbürgermeister. Ein Aspekt, über den beim Leserforum diskutiert werden soll.

Alle Fakten zum Industrie- und Gewerbegebiet finden Sie hier in einem Multimedia-Beitrag.

LESERFORUM Unsere Zeitung veranstaltet am Donnerstag, 24. Mai, um 18 Uhr ein Leserforum in der Aula der Realschule Salzgitter-Thiede, Panscheberg 56. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Bei der Diskussion soll es vor allem um zwei große Themen gehen: Warum ist dieses Industrie- und Gewerbegebiet aus Sicht der Wirtschaft so wichtig? Welche Folgen hätte es für die Lebensqualität in den angrenzenden Dörfern? Auf dem Podium sitzen unter anderem Ortsbürgermeister Christian Striese (CDU) aus Salzgitter-Thiede und Tobias Hoffmann, 1. Stellvertreter des Präsidenten der IHK Braunschweig. Auch Vertreter der beiden Stadtverwaltungen sind angefragt.