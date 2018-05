Eintracht-Abstieg: „Dämpfer für die Stadtentwicklung“

Die Löwen trauerten leise. Mit hängenden Köpfen, aber ohne Krawalle. Und ohne Tränen. Die Rückfahrt der Eintracht-Fans am Sonntagabend vom Abstiegsdrama in Kiel wurde zum Trauerzug. Erst um 5.55 Uhr traf der von Eintracht gecharterte Sonderzug am Braunschweiger Hauptbahnhof ein – mit mehr als...