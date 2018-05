Jugendliche werfen Scheiben mit Steinen ein

Mit jugendlichen Randalierern hatte es die Polizei am Sonntag in Braunschweig zu tun. Foto: dpa

Braunschweig Jugendliche haben am Sonntag in Bienrode mit Steinen geworfen und damit einigen Schaden angerichtet.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, haben Zeugen zwei jugendliche Täter am Sonntagabend der Polizei gemeldet. Beim Eintreffen einer Funkstreife um 18.50 Uhr seien beide von der Straße Am Anger über ein Feld geflüchtet, konnten aber von einer zweiten Streife der Autobahnpolizei gestellt werden.

Die Beschuldigten im Alter von 14 und 17 Jahren gaben zu, die Scheibe eines dort abgestellten Bauwagens beschädigt zu haben. Weiterhin sollen sie mehrere Fensterscheiben eines angrenzenden Firmengebäudes mit Steinwürfen zerstört haben, was sie allerdings bestreiten. Die Ermittlungen dauern an.