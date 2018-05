Benefizkonzert in St. Lukas Querum

Braunschweig Am heutigen Sonnabend, 17 Uhr, lädt die Kirchengemeinde St. Lukas in Querum zu einem Benefizkonzert mit Irmela Roelcke, die an der Orgel Werke von Bach, Loret, Takacs und Grimmsdottir spielt. Der Eintritt ist frei. Spenden für die Schule Caminito de Jesus erbeten.