Jetzt gilt es, Eintracht! „Eine ganze Stadt steht hinter Euch!“

Braunschweig Vor Eintrachts Schicksalsspiel in Kiel geben auch unsere Leser alles. Wir fiebern kräftig mit in Blau-Gelb.

Wenn es um die Chancen unserer Eintracht im Fußball-Drama am Sonntagnachmittag geht, dann halten wir es ganz mit Alex Franz aus Vechelde: Braunschweig gewinnt in Kiel! Warum? Klare Sache: Für Kiel geht es in diesem Spiel um gar nix, für Eintracht einfach um alles.

Doch gerade in solchen Spielen, weiß Florian Fricke aus Braunschweig, kommen die Löwen groß raus. Zum Beispiel 2002 mit Pioruneks Schuss in die 2. Liga in letzter Sekunde. 2005, 2008, Momente für die Ewigkeit – und dann Vrancics Aufstiegs-Hammer in Ingolstadt. Wenn’s um was geht, sind wir da. So wie jetzt.

„Ich wünsche mir, dass Braunschweig den Klassenerhalt schafft, und fiebere Sonntag von zu Hause aus mit.“ Fabrice Komoß, 12 Jahre.

Das meint auch Eintracht-Fan Julius Harland (12): „Sonntag gewinnen wir auch gegen ein sehr starkes Holstein Kiel, es reicht auch ein 1:0 oder ein 2:1.“ Übrigens, erklärt uns Julius, seien wir doch gerecht zu Torsten Lieberknecht. Der Trainer bleibt unser bester Mann, mit ihm können wir nochmal schaffen. Julius: „Eine ganze Stadt steht hinter Euch.“

Tja, und Detlev Meth aus Braunschweig hält es ganz mit Kaiser Franz, obwohl der doch aus Bayern kommt. Vielleicht hilft Torsten Lieberknecht am Sonntag ja Franz Beckenbauers Zitat vorm WM-Finale 1990: „Geht’s raus und spielt’s Fußball.“

„Der Vorteil von einem Abstieg wäre, dass die Tickets günstiger werden – aber trotzdem viel Glück. “ Meral Wicklein, 24 Jahre.

So wird das kommen. Heimatpfleger Edmund Heide buchstabiert die Lage so: L öwen müssen sich wehren. O b all die Mühen helfen? E in Schicksalspiel wie lange nicht mehr. W ettkampf, um drin zu bleiben – oder 3. Liga. E motionen für Eintracht überall. N och haben sie das „Happy End“ selbst in der Hand ...

Damit ist alles gesagt.

„Es wird ein knappes Spiel werden. Ich hoffe, dass sie gewinnen. Das Spiel gucke ich bei Freunden live.“ Roland Hörder, 49 Jahre.