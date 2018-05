Braunschweig Wer am heutigen Samstag Lust auf eine Entdeckungstour am Braunschweiger Ringgleis hat, sollte sich um 14 Uhr an der Fußgängerbrücke am Westbahnhof/Büchnerstraße einfinden. Das Braunschweiger Forum lädt zu einer „Info-Radtour am Ringgleis. Radtour auf alten und neuen Streckenabschnitten des...