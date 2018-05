Unwetterwarnung für Braunschweig, Salzgitter und Wolfenbüttel

Seid vorsichtig: Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, ist jetzt in Braunschweig, Salzgitter und im Kreis Wolfenbüttel mit schwerem Gewitter zu rechnen. Es kann Starkregen (bis 40 Liter pro Quadratmeter und Stunde) und schwere Sturmböen bis 100 km/h geben. Außerdem ist Hagel mit Korngrößen um zwei Zentimeter zu erwarten.

Über den Landkreis Wolfenbüttel zieht in diesen Minuten bereits ein kräftiges Gewitter, von Süden kommend, auf. In Heiningen geht derzeit Starkregen nieder. Teilnehmer von Vatertagstouren haben sich in Buswartehäuschen begeben, um vor dem Regenschauer Schutz zu suchen. Hagelkörner gehen derzeit nicht nieder. Allerdings steht das Wasser schon auf der Straße. Vom Starkregen betroffen sind außer Heiningen auch Dorstadt und Börßum. In Schladen hört es gerade auf zu regnen.