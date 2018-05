Himmelfahrt auf dem Magni-Friedhof

Braunschweig Die Kirchengemeinden St. Magni und St. Johannis laden an Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 10. Mai, zur gemeinsamen Andacht unter freiem Himmel auf dem Magni-Friedhof ein. Los geht es um 11 Uhr. Im Anschluss an die Andacht sind alle Besucher zu Mittagsimbiss und Kaffeetafel im Garten an der...