Pflanzentag im Stadtgarten Bebelhof

Braunschweig Die Volkshochschule Braunschweig lädt am Sonntag, 13. Mai, von 14 bis 17 Uhr zum Pflanzentag in den Stadtgarten Bebelhof ein. Auf dem Programm steht der Jungpflanzenverkauf von Gemüse und Kräutern, der Verkauf von Tomatenpflanzen, Gartenführungen und der Workshop „Aus dem Garten in Tasse und Glas“.