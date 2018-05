Kulturfrühstück mit polnischen Spezialitäten

Braunschweig Zum Kulturfrühstück lädt die evangelische Stiftung Neuerkerode am Mittwoch, 16. Mai, von 10 bis 12 Uhr in die Begegnungsstätte, Lange Straße 33, ein. Interessierte können sich bis Freitag, 11. Mai, anmelden. Die Besucher sollen auf eine Reise durch Polen mitgenommen werden, heißt es in der...