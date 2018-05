Sonntag starten die Seifenkisten auf dem Nußberg

Der Nußberg am Prinzenpark wird am Sonntag, 13. Mai, von 14 bis 17 Uhr wieder zur Rennstrecke umgebaut. Braunschweiger Jugendzentren führen das Seifenkistenrennen „Coole Kisten gegen die Uhr“ durch. Wie die Stadt mitteilt, haben sich schon viele tollkühne Rennfahrer im Alter von 6 bis 14 Jahren angemeldet. Bewertet werden Schnelligkeit und Originalität der Boliden. Vor dem Hauptrennen starten die Bobbycars – am Steuer sitzen Piloten ab drei Jahren.

Um 13 Uhr sollen alle Seifenkisten im Fahrerlager am Nußberg eintreffen. Ab 13.30 Uhr erfolgt eine Bewertung der Fahrzeugkonstruktionen nach Originalitätsgesichtspunkten. Die Jury besteht aus dem Bezirksbürgermeister des östlichen Ringgebietes Uwe Jordan und der Abteilungsleiterin der Jugendförderung Monika Schlegel. Die jeweils drei erstplatzierten Fahrzeuge erhalten einen Pokal und es gibt zusätzlich einen Preis für Originalität.