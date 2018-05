World Freeze Day: Auf dem Schlossplatz steht die Zeit still

Fünf Minuten eingefroren. Die Welt steht still. Danny Morgenstern hat am Samstag auf dem Schlossplatz mal wieder die Zeit angehalten. Zum zehnten Mal hat der nunmehr 39-Jährige den World Freeze Day ausgerufen – ein augenzwinkerndes Innehalten. Diesmal hieß das Thema „Freeze and close your Eyes“. Die Teilnehmer sollten für fünf Minuten ausharren und die Augen schließen. Initiator Morgenstern: „Dahinter...