Zwei Pfarrerinnen aus Namibia in St. Petri

Braunschweig Anlässlich des 50. Jubiläums der Frauenordination sind Emma Nangolo aus Windhoek und Ruusa Magano Nempungu aus Eembaxu, einer Gemeinde nahe der Grenze zu Angola, zu Gast in der ev.-luth. Landeskirche. Beide sind Pfarrerinnen der Evangelical Lutheran Church in Namibia. Am morgigen Sonntag um 10.30...