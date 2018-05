Fünf Jahre Haft nach Juwelier-Überfällen

Schwerer gesichert als üblich wird der 23-Jährige in Hand- und Fußfesseln zur Urteilsverkündung in Saal 25 des Landgerichts geführt. Spätestens jetzt muss dem nervös wirkenden Angeklagten im Prozess um zwei Raubüberfälle auf Juweliere in Braunschweig und Magdeburg schwanen, dass es für ihn nicht...