Madamenweg: Autos bremsen Gegenverkehr

Der Westpark – die grüne Lunge der Weststadt. Nicht nur für Weststädter. Doch wie dort hinkommen? Na klar, am besten mit dem Auto. Am Madamenweg gibt’s schließlich genügend Möglichkeiten, den Wagen am Fahrbahnrand abzustellen. Oder gar mitten auf der Fahrbahn. Aber ist das erlaubt? Das fragen sich auch Leser unserer Zeitung im Internet-Portal „Alarm 38“. Sobald das Wetter besser wird, heißt es da,...