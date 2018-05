Oldtimer-Treffen am Messegelände

Das Oldtimer-Treffen am 1. Mai hat Tradition: Der Braunschweiger Auto-Touren-Club richtet es an diesem Sonntag zum 37. Mal aus, und wie in jedem Jahr sind wieder einige Tausend Liebhaber klassischer Fahrzeuge auf dem Messegelände an der Eisenbütteler Straße.

Foto: Philipp Ziebart/Bestpixels