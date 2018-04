Braunschweiger Reiterstaffel als Umweltschützer im Einsatz

In der Elbtalaue sind im Sommer wieder Polizeireiter unterwegs. Die Beamten der Reiterstaffeln aus Braunschweig und Hannover sollen vor allem auf umweltverträgliches Verhalten der Besucher achten. Auch in diesem Sommer werden sie über die besonderen Schutzregeln im Biosphärenreservat informieren und Verstöße ahnden.

Am Freitag werden Pferde und Reiter am Fähranleger Pevestorf im Kreis Lüchow-Dannenberg bei einem Pressetermin vorgestellt. Der in der Lüneburger Heide seit Jahren erprobte Einsatz erlebte an der Elbe 2012 seine Premiere. Immer wieder hatten dort zuvor Besucher gegen Naturschutzregeln verstoßen. dpa