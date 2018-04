Das große Krabbeln: Die Maikäfer sind da!

Guck mal, was da krabbelt! Die kleine Milla (2) ist ganz aufgeregt. So ein Brummer! Was ist das? Während Tom (10) sich längst mit den Kavenzmännern auskennt, die Jahr für Jahr im April den Garten des Opas bevölkern. Er weiß Bescheid. „Das ist ein Maikäfer“, erklärt er seiner kleinen Schwester. Die ersten Maikäfer sind unter uns – und das ist durchaus eine Nachricht, über die wir uns freuen können. Denn...