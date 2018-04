Will die Stadt mit persönlichen Bürger-Daten handeln?

Der Vorschlag des Städte- und Gemeindebundes war eindeutig: Kommunen sollten mit ihren Datenbeständen Geld verdienen. „Die Städte und Gemeinden müssen sich noch mehr klar machen, dass Daten das Öl des 21. Jahrhunderts sind und sich damit wichtige Einnahmen erzielen lassen“, hatte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg kürzlich gesagt. Er regte an, dass private Unternehmen über Konzessionsmodelle mit den anonymisierten Daten arbeiten und dafür bezahlen könnten.

Bei der Ratssitzung am Dienstag wollte die BIBS-Fraktion wissen, wie die Stadtverwaltung zu diesem Vorschlag steht. Personal- und Ordnungsdezernent Claus Ruppert sagte dazu: „Die Auffassung, dass mit kommunalen Datenbeständen Einnahmen generiert werden sollten, wird von der Verwaltung nicht geteilt.“ Ein Handel mit Daten sei nicht vorgesehen.

Die BIBS erkundigte sich außerdem nach der üblichen Vorgehensweise bei Datenauskünften: In welchem Rahmen und an wen werden Datenbestände weitergegeben?

Ruppert antwortete, dass Daten nur im Rahmen gesetzlicher Vorschriften übermittelt würden. So können etwa Behörden Daten über Gewerbetreibende (Gewerbeordnung) oder über Fahrzeughalter (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten) erhalten. „An Privatpersonen werden zum Beispiel auf Antrag Daten nach dem Umweltinformationsgesetz oder dem Niedersächsischen Archivgesetz übermittelt“, so Ruppert. „Versicherungen können Daten zur Gewährleistung des Versicherungsschutzes nach dem Straßenverkehrsgesetz oder Sozialgesetz- buch erhalten.“

Soweit im Einzelfall vorgesehen, würden dafür Kosten oder Gebühren nach dem Gesetz, den Gebührenordnungen oder der Verwaltungskostensatzung erhoben. Diese dienten aber nur als Ausgleich für den Verwaltungsaufwand und würden nicht mit der Absicht erhoben, einen Gewinn zu erzielen.

Weiterhin fragte die BIBS, ob die Stadt Daten über gemeldete Personen zum Beispiel auch an das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr, an Parteien und Wählergruppen sowie an Presse oder Rundfunk verkauft. Hierzu erläuterte Ruppert, dass die Meldebehörden gesetzlich verpflichtet seien, Auskünfte aus dem Melderegister zu erteilen. Dabei werde unterschieden nach einfachen (Name, Vorname, Anschrift) und erweiterten (frühere Namen, Geburtsdatum, Familienstand) Auskünften.

„Bei erweiterten Auskünften muss bereits ein berechtigtes Interesse durch die Antragsteller glaubhaft gemacht werden“, sagte er. „Gruppenauskünfte über eine Vielzahl von Personen dürfen nur erteilt werden, soweit sie im öffentlichen Interesse liegen, etwa für Forschungszwecke. Die Meldebehörden dürfen Parteien oder Wählergruppen im Zusammenhang mit Wahlen Auskünfte aus dem Melderegister erteilen, soweit für deren Zusammensetzung das Lebensalter bestimmend ist.“ Die Gebühreneinnahmen für Melderegisterauskünfte beliefen sich ihm zufolge im Jahr 2017 auf 240 000 Euro.

Anträge auf Melderegisterauskünfte durch das Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr, Presse oder Rundfunkanstalten sind laut Ruppert bisher nicht gestellt worden. Ebenso lägen keine Anträge von Firmen für Zwecke des Adresshandels oder der Werbung vor.